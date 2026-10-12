Aide carburant élargie, pouvez-vous toucher les 100 euros ?

Davantage de travailleurs pourront bénéficier d’un coup de pouce pour leurs déplacements professionnels. Selon le ministère de l’Économie, l’aide carburant doit désormais concerner 5,5 millions de Français, contre 3 millions auparavant. Son montant forfaitaire est fixé à 100 euros pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2026.

Une nouvelle version du simulateur d’éligibilité sur impots.gouv.fr est annoncée pour ce lundi 12 octobre. Elle doit permettre aux personnes qui n’avaient pas bénéficié du dispositif entre avril et septembre de vérifier si elles remplissent les nouvelles conditions. Le dépôt des demandes ouvrira ensuite le 22 octobre.

Des conditions de ressources élargies

Cette indemnité vise les salariés et les indépendants utilisant leur véhicule personnel pour travailler. L’éligibilité dépend notamment des ressources et des déplacements effectués. La présentation officielle du dispositif retient une distance supérieure à 15 kilomètres entre le domicile et le travail, soit 30 kilomètres aller-retour, ou plus de 8 000 kilomètres parcourus par an à des fins professionnelles.

Les plafonds de ressources sont relevés pour le dernier trimestre. Le simulateur permettra de vérifier la situation de chaque foyer. Les personnes soumises à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de 2024 restent exclues.

Le véhicule doit être assuré et fonctionner avec une motorisation thermique ou hybride non rechargeable. Les véhicules électriques, à hydrogène et ceux dont les frais sont pris en charge par l’employeur ne sont pas concernés.

Un versement automatique pour les anciens bénéficiaires

Les personnes ayant déjà reçu l’indemnité pour la période d’avril à septembre bénéficieront d’un versement automatique à la mi-octobre, sans nouvelle démarche.

Les nouveaux bénéficiaires devront remplir un formulaire sur impots.gouv.fr à partir du 22 octobre, en renseignant notamment leur état civil, leur numéro fiscal et les informations relatives au véhicule. Le gouvernement annonce un paiement environ dix jours après validation de la demande, sur le compte bancaire communiqué à l’administration fiscale.

L’aide ne pourra être accordée qu’une seule fois pour un même véhicule. Les 100 euros correspondent à l’ensemble du dernier trimestre, et non à un versement mensuel.