Quelques jours après le placement en redressement judiciaire du BHV, une nouvelle décision de justice vient fragiliser l'activité de l'enseigne parisienne. Dans une ordonnance de référé rendue ce mercredi 4 novembre, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail commercial du BHV L'Homme.

La décision concerne la SGEM BHV, société dirigée par Karl-Stéphane Cottendin, qui exploite également le magasin historique du BHV à Paris. La justice l'a condamnée à verser 1,65 million d'euros de loyers impayés à la SCI NJJ Verrerie, société appartenant à Xavier Niel, propriétaire des murs du BHV L'Homme.

Cette décision intervient seulement deux jours après le placement en redressement judiciaire du BHV Marais et du BHV Parly 2, prononcé lundi 2 novembre par le tribunal des activités économiques de Paris. Une procédure qui concerne environ 700 salariés.

À la tête de l'enseigne depuis juin dernier, Karl-Stéphane Cottendin tente de redresser la situation financière du grand magasin. Le dirigeant lyonnais est notamment engagé dans un différend avec le fonds canadien Brookfield, propriétaire des murs du BHV Marais, au sujet d'indemnités que la direction estime impayées. Des accusations contestées par le bailleur.