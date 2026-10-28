Le BHV Marais dépose le bilan : le célèbre grand magasin parisien demande son placement en redressement judiciaire

Le BHV Marais traverse une crise financière majeure. Après plusieurs mois de difficultés, le célèbre grand magasin parisien a décidé de saisir la justice pour demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon.

Une décision présentée par sa direction comme une étape nécessaire pour poursuivre la restructuration de l'établissement qui reste ouvert pour le moment, et éviter une interruption de son activité.

Un conflit financier avec le propriétaire des murs

Pour expliquer cette situation, le dirigeant pointe notamment un différend avec le bailleur du BHV Marais.

Il lui reproche de ne pas avoir versé les indemnités prévues en contrepartie de la restitution de la moitié des murs du magasin.

Selon la direction, ce conflit aurait contribué à fragiliser une trésorerie déjà mise à rude épreuve par plusieurs mois de difficultés.

Dans une déclaration transmise aux médias, le propriétaire des murs, le fonds canadien Brookfield, a démenti "catégoriquement devoir une quelconque somme au BHV à ce jour".

Malgré cette demande de redressement judiciaire, la direction entend maintenir le fonctionnement du grand magasin.

Un plan de relance avait déjà été présenté en juillet afin de redynamiser son activité. Mais les difficultés financières ont conduit les responsables à envisager une procédure judiciaire pour accompagner cette restructuration.

Le président du BHV Marais défend ainsi une décision "réfléchie" auprès du Figaro, destinée à sécuriser le redressement de l'entreprise.

Pour rappel, l'établissement avait été revendu à perte en juin dernier par la société SGM du lyonnais Frédéric Merlin.

L'avenir du grand magasin dépendra désormais de la suite donnée à cette procédure et de sa capacité à surmonter ses difficultés financières.