La journée parlementaire s'est achevée dans une ambiance particulièrement tendue au Palais Bourbon. Alors que Laurent Wauquiez prenait la parole pour conclure la niche parlementaire de son groupe, plusieurs interruptions venues des autres bancs ont provoqué son agacement.

Le député de Haute-Loire a alors interpellé directement Nadège Abomangoli, chargée de présider les débats.

Il lui a réclamé "un tout petit peu d'autorité pour qu'on puisse uniquement s'entendre", alors que la députée LFI venait déjà de demander le silence dans l'hémicycle.

"Je vous interdis de me parler de mon autorité"

Une remarque immédiatement dénoncée par la présidente de séance.

"Je n'ai pas besoin de vos leçons pour l'autorité. C'est une remarque profondément sexiste", a rétorqué Nadège Abomangoli.

"Je vous interdis de parler de mon autorité”: fin de séance sous tension entre Nadège Abomangoli (LFI) et Laurent Wauquiez (DR). Á lire ici. >> https://t.co/5JZMSz2naz https://t.co/PQGt11pLWO — LCP (@LCP) November 27, 2026

"Évidemment les femmes n'ont jamais d'autorité pour vous", a-t-elle poursuivi, avant de lancer : "Je vous interdis de me parler de mon autorité."

Mais Laurent Wauquiez ne s'est pas arrêté là. L'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a ensuite mis en cause l'impartialité de la députée insoumise, estimant que les rappels à l'ordre n'avaient pas été appliqués avec la même fermeté lors d'une précédente niche parlementaire de LFI.

"Vous remettez en cause ma présidence, et je le refuse", lui a répondu Nadège Abomangoli, exigeant qu'il cesse ses attaques personnelles.

Laurent Wauquiez accuse LFI de fragiliser la démocratie

Selon La Montagne, cette altercation est intervenue au terme d'une journée déjà marquée par plusieurs échanges houleux entre députés.

Plus tôt, le député Droite républicaine François-Xavier Ceccoli avait notamment lancé "Tu crois impressionner quelqu'un, charlot ?" à un élu de gauche, provoquant des protestations.

Dans sa conclusion, Laurent Wauquiez a vivement critiqué le comportement des députés insoumis, qu'il accuse d'avoir multiplié les interruptions et les manœuvres d'obstruction contre les textes défendus par son groupe.

"Vous humiliez l'Assemblée nationale. Vous aboutissez à fragiliser la démocratie", a-t-il lancé.

Une fin de séance particulièrement mouvementée pour cette journée durant laquelle la Droite républicaine était notamment parvenue à faire adopter une proposition de loi visant à maintenir les pharmacies dans les communes rurales.