Présidentielle 2027 : Laurent Wauquiez veut imposer un candidat unique à droite avant Noël

La droite parviendra-t-elle à s'accorder sur un seul candidat pour la présidentielle de 2027 ? Laurent Wauquiez entend en tout cas mettre les différents prétendants face à leurs responsabilités.

Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale a lancé dimanche un appel à l'unité, assorti d'un calendrier particulièrement serré.

"Un candidat unique, un programme unique, une rupture avec le macronisme", a-t-il réclamé, avant de fixer une échéance : Noël 2026.

Pour y parvenir, l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite qu'Édouard Philippe, Bruno Retailleau et David Lisnard se rencontrent dans les quinze prochains jours.

Une primaire, des débats ou un conclave ?

Reste à déterminer comment départager les différentes ambitions.

Laurent Wauquiez affiche sa préférence pour une primaire, mais se dit ouvert à d'autres solutions. Il évoque notamment une série de cinq débats suivie d'un sondage, ou encore un conclave réunissant les candidats.

"Ça a trop duré et il faut que ça cesse", insiste le député altiligérien.

La difficulté réside notamment dans les désaccords entre les prétendants. Si Bruno Retailleau et David Lisnard se montrent favorables à une primaire, Édouard Philippe continue d'en rejeter le principe.

Laurent Wauquiez renonce à ajouter sa candidature

Autre question sensible : le périmètre politique de cette éventuelle désignation commune.

Laurent Wauquiez défend un rassemblement autour d'un programme de droite et de centre-droit. Il laisse ainsi la porte ouverte à Gabriel Attal, à condition que ce dernier accepte cette orientation politique.

En revanche, la participation de Sarah Knafo, issue de Reconquête!, ne semble pas faire consensus parmi les autres prétendants.

Quant à ses propres ambitions présidentielles, Laurent Wauquiez assure qu'il ne présentera pas une candidature supplémentaire si une primaire commune est organisée.

Reste désormais à savoir si les différents candidats accepteront de discuter selon le calendrier fixé par le chef des députés LR.