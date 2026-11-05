Black Friday : les dates à retenir avant de préparer vos achats

Le vendredi 27 novembre sera le principal rendez-vous du Black Friday cette année. Pour les consommateurs qui souhaitent anticiper leurs cadeaux de Noël ou remplacer un appareil, les opérations commerciales pourront toutefois commencer plusieurs jours auparavant.

Contrairement aux soldes, le Black Friday ne correspond pas à une période réglementaire imposant un calendrier commun aux commerçants. Chaque enseigne choisit la durée de ses promotions et les produits concernés.

Trois dates à retenir en novembre

La semaine du lundi 23 novembre sera celle de la Black Week. Sous cette appellation, les commerçants peuvent étendre leurs offres aux jours précédant le vendredi 27 novembre. Les dates précises restent à vérifier auprès de chaque vendeur.

Le Cyber Monday suivra le lundi 30 novembre. Historiquement associé aux achats sur Internet, ce rendez-vous prolonge la séquence commerciale après le week-end.

Certaines enseignes peuvent également organiser des offres anticipées sous les noms de Black November ou de Black Month. Ces dénominations commerciales ne garantissent ni une réduction permanente ni un meilleur prix.

Comparer les prix avant les promotions

Pour évaluer une offre, mieux vaut relever dès maintenant le prix des références recherchées. Une comparaison utile porte sur le même modèle, avec les mêmes caractéristiques, accessoires et conditions de livraison.

Lorsqu’un professionnel annonce une réduction, le prix de référence doit correspondre au prix le plus bas qu’il a pratiqué pendant les trente jours précédents. Cette règle s’applique aux promotions en ligne comme en magasin.

Attention à distinguer ce montant d’un prix conseillé par le fabricant ou d’un tarif pratiqué ailleurs. Ces comparaisons doivent être présentées clairement et ne correspondent pas nécessairement à une baisse du prix chez le vendeur.

Les promotions ne suppriment pas vos droits

Avant de payer, vérifiez aussi les frais de livraison, l’identité du vendeur et les conditions de retour. Sur une place de marché, le commerçant peut être différent du site qui héberge l’offre.

Pour la plupart des biens achetés à distance auprès d’un professionnel, le consommateur dispose de quatorze jours à compter de leur réception pour exercer son droit de rétractation. Des exceptions existent, notamment pour certains produits personnalisés ou rapidement périssables.

En cas de promotion trompeuse ou de difficulté avec un professionnel, un signalement peut être effectué sur la plateforme SignalConso.