Le député LFI Raphaël Arnault visé par une tentative d’interpellation ? Le parquet de Lyon dément formellement

Ce mercredi 21 octobre, le procureur de la République Thierry Dran a officiellement démenti les informations faisant état d'une tentative d'interpellation du député LFI Raphaël Arnault, la veille, à la gare de Lyon à Paris.

Mardi, le groupe parlementaire de La France insoumise avait affirmé que l'élu du Vaucluse aurait été visé par une opération policière à sa descente du train. Selon LFI, cette tentative aurait échoué en raison d'une erreur des policiers sur la rame dans laquelle se trouvait le député.

Le parti avait alors dénoncé un "coup monté", dans un contexte de tensions politiques autour de Raphaël Arnault, fondateur de la Jeune Garde, organisation antifasciste désormais dissoute.

Le parquet de Lyon dément toute instruction d'interpellation

Face à ces affirmations, la justice lyonnaise a tenu à apporter une réponse officielle.

"Ni le parquet de Lyon ni les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon n’ont donné pour instruction aux forces de sécurité intérieure de procéder à l’interpellation de ce député", précise Thierry Dran.

Une mise au point qui concerne les procédures judiciaires actuellement suivies par les magistrats lyonnais.

Ce démenti intervient alors que plusieurs proches de Raphaël Arnault ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, militant nationaliste décédé à Lyon.

"Le choix de procéder à une remise de convocation à personne, dispositif pour le moins "spectaculaire" qui a mobilisé pas moins de cinq agents publics et qui s'est, du reste, avéré inopérant, apparaît hors de proportion et interroge sur le sérieux des services qui en ont pris l'initiative", a réagi l'avocate du député insoumis, Me Chirinne Ardakani. "Monsieur Arnault, qui n'a rien à se reprocher, se tient à la disposition de la justice, ainsi qu'il l'a publiquement fait savoir de façon constante, pour concourir à la manifestation de la vérité", a-t-elle poursuivi.