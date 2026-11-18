La défense de Raphaël Arnault prend-elle l'eau ?

Alors que le député insoumis du Vaucluse clame son innocence et même son ignorance dans le dossier de la mort de Quentin Deranque à Lyon, nos confrères de l'Infiltré révèlent ce mercredi que le fondateur de la Jeune Garde a en réalité pu être tenu au courant des agissements de ses collaborateurs parlementaires en temps réel.

Et pour cause, Raphaël Arnault était intégré à deux conversations sur la messagerie cryptée Signal, "Chez Nous" et "Pizza 20.0".

Ces dernières, supprimées le 17 février au moment des premières interpellations consécutives au décès du militant nationaliste le 14 février, ont permis aux antifas de dialoguer entre eux avant, pendant et après la bataille rangée du 12 février aux abords de Sciences Po Lyon. Aux messages de congratulations suite à la rixe considérée comme remportée par les membres de l'ultragauche ont vite basculé dans la panique lors de l'annonce prématurée du décès de Quentin Deranque.

7/10 Et ce n’est pas une réaction isolée. À 23 h 18, alors que Quentin Deranque lutte pour sa vie, un nouveau message arrive : « C’est une belle victoire pour nous qu’on attendait et qu’on a mérités ». Et cette précision : « quel que soit votre rôle ». Des félicitations collectives, plusieurs heures après l’agression. — Jules Torres (@JulesTorres17) November 18, 2026

Si on ignore si Raphaël Arnault a consulté ou non ces groupes Signal et donc les messages concernés, le rédacteur en chef de L'Infiltré Jules Torres est catégorique : "Raphaël Arnault savait tout" et "était informé avant tout le monde".

Pour rappel, plusieurs individus sont actuellement mis en examen dans le cadre de l'enquête, dont Jacques-Elie Favrot, ancien collaborateur parlementaire du député lyonnais du Vaucluse et incarcéré à la prison de Lyon-Corbas.