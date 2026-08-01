Août 2026 : électricité, épargne, démarchage… les changements qui vont toucher votre quotidien

Le passage au mois d’août s’accompagne de plusieurs évolutions pour le budget et les démarches des Français. Certaines s’appliqueront dès ce samedi 1er août, tandis que d’autres entreront en vigueur au fil des prochaines semaines.

Le tarif réglementé de l’électricité augmente en moyenne de 2,5 % à compter du 1er août. Près de 20 millions de foyers sont concernés.

Le gouvernement évalue le surcoût moyen à environ 26 euros par an. Pour une consommation annuelle de 4,5 MWh, la facture passerait ainsi de 1 046 à 1 072 euros.

Après six mois à 1,5 %, le taux du livret A progresse de 0,2 point pour atteindre 1,7 %. Celui du livret de développement durable et solidaire, directement lié au livret A, augmente dans les mêmes proportions.

Le livret d’épargne populaire conserve en revanche son rendement de 2,5 %.

Les appels commerciaux interdits sans accord préalable

À partir du 11 août, une entreprise ne pourra plus démarcher un particulier par téléphone sans son consentement. Deux exceptions sont prévues : lorsque la personne a expressément accepté d’être contactée ou lorsque l’appel concerne un contrat déjà conclu, par exemple pour proposer un service complémentaire.

Les particuliers pourront retirer leur accord à tout moment. Les horaires autorisés restent inchangés : de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, du lundi au vendredi. Les appels commerciaux demeurent interdits le week-end et les jours fériés.

Les familles éligibles vivant en France hexagonale, en Corse, en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique recevront l’allocation de rentrée scolaire à compter du 18 août. Le versement débutera dès le 4 août à La Réunion et à Mayotte.

Cette aide concerne les enfants âgés de 6 à 18 ans à la rentrée. Elle est attribuée sous conditions de ressources, à partir des revenus perçus en 2024. Le plafond est fixé à 28 956 euros pour un enfant à charge, puis augmente de 6 682 euros pour chaque enfant supplémentaire.

Son montant atteint 426,87 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 450,41 euros entre 11 et 14 ans et 466,02 euros entre 15 et 18 ans.

Le guichet permettant aux grands rouleurs de demander une aide de 100 euros restera accessible jusqu’au 31 août, alors qu’il devait initialement fermer le 30 juillet.

Le dispositif s’adresse aux personnes utilisant leur voiture pour travailler et parcourant au moins 15 kilomètres entre leur domicile et leur lieu d’activité, ou au moins 8 000 kilomètres par an dans un cadre professionnel.

TotalEnergies annonce également un plafonnement des prix dans ses stations lors des week-ends des 1er et 2 août, des 15 et 16 août ainsi que des 29 et 30 août. Le litre ne pourra pas dépasser 1,99 euro pour l’essence et 2,25 euros pour le diesel.

Davantage de contrôles pour les cartes grises

Les garages, concessionnaires et autres professionnels autorisés à effectuer des démarches d’immatriculation devront se soumettre à des règles plus strictes.

Pour continuer à accéder au système d’immatriculation des véhicules, ils devront notamment justifier d’au moins trois années d’activité dans le secteur automobile, déposer une demande de renouvellement et réaliser un nombre minimal d’opérations.

Le gouvernement entend ainsi limiter les fraudes, notamment les usurpations d’identité et l’utilisation de documents falsifiés.

Les opérateurs de compétences renforceront enfin leurs contrôles sur les contrats d’apprentissage et de professionnalisation concernés par les nouvelles règles.

Lorsque les conditions légales ne seront pas respectées, ils pourront refuser la prise en charge financière du contrat.