Drame dans l'Ain : deux enfants tués dans un accident de car, de nombreux blessés

Un car transportant des élèves a effectué une sortie de route dans le secteur de Lent, une commune située au sud de Bourg-en-Bresse. Un important dispositif de secours a été déployé sur les lieux.

Selon les informations de franceinfo, confirmées par une source proche de l'enquête, deux enfants sont décédés dans cet accident. Le nombre exact de blessés n'a pas encore été communiqué.

Le car quitte la route et percute un arbre

Les circonstances précises de l'accident restent à déterminer. Selon le maire de Lent, Yves Cristin, interrogé par l'AFP, le véhicule "a quitté la route et heurté un arbre dans le fossé".

L'élu avait dans un premier temps fait état de nombreux blessés, dont deux personnes en arrêt cardio-respiratoire. Le décès de deux enfants a ensuite été annoncé par une source proche de l'enquête.

Dans un premier communiqué diffusé vers 9 heures, la préfecture de l'Ain avait confirmé un accident impliquant "un car d'une ligne de transport interurbain", évoquant alors plusieurs victimes sans préciser leur nombre.

Plusieurs hélicoptères mobilisés pour évacuer les victimes

Face à la gravité de la situation, d'importants moyens de secours ont été engagés. Les sapeurs-pompiers et les équipes du Samu sont intervenus sur place, avec l'appui de plusieurs hélicoptères.

Selon le porte-parole de la Sécurité civile, ces appareils doivent permettre d'évacuer rapidement les victimes les plus gravement touchées vers des établissements hospitaliers spécialisés.

Des opérations de désincarcération ont également été menées pour accéder aux victimes et les extraire du véhicule. Un centre d'accueil des personnes impliquées dans l'accident ainsi qu'un centre destiné aux familles ont été mis en place.

De son côté, le préfet de l'Ain a activé le centre opérationnel départemental (COD) afin de coordonner les différents services mobilisés. Les forces de l'ordre et les maires du secteur participent également à la gestion de la crise.

Les autorités demandent à la population d'éviter le secteur de Lent. Des déviations sont en cours de mise en place pour faciliter l'intervention des secours.Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé dans la matinée se rendre immédiatement sur les lieux de l'accident.

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a également réagi depuis Conflans-Sainte-Honorine, où il était en déplacement. "Je ne peux pas ne pas commencer par avoir une pensée pour ces élèves, pour leurs familles", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Pour nous c'est toujours une épreuve quand nos élèves, quand nos enfants, sont victimes d'accidents de cette nature."

À ce stade, les causes de cette sortie de route demeurent inconnues.