Orange et Sosh : une panne nationale prive des milliers d'abonnés d'appels, de SMS et d'Internet

Impossible de passer un appel, d'envoyer un SMS ou de se connecter à Internet. Ce mercredi, les clients d'Orange et de Sosh sont confrontés à une importante panne de réseau à l'échelle nationale.

Les premières perturbations ont été signalées en fin de matinée. Très rapidement, les témoignages d'abonnés rencontrant des difficultés de connexion se sont multipliés.

À midi, près de 12 000 signalements avaient été recensés sur le site spécialisé Downdetector, qui permet aux utilisateurs de faire remonter les dysfonctionnements des services numériques.

Orange confirme les perturbations

Face à l'ampleur des signalements, l'opérateur a officiellement reconnu l'existence d'un incident sur son réseau mobile.

"Vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais", a indiqué l'entreprise sur X.

Bonjour, vous pouvez rencontrer actuellement des perturbations sur le réseau mobile Orange. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir le réseau dans les meilleurs délais. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. — Orange France (@Orange_France) October 21, 2026

La panne concerne aussi bien les appels téléphoniques que les SMS et l'accès à Internet mobile.

Les abonnés de Sosh, la marque à bas coût d'Orange, sont également concernés.

Quand le réseau sera-t-il rétabli ?

Pour l'heure, l'origine de cette panne nationale n'a pas encore été identifiée. Aucun délai de rétablissement n'a été communiqué à ce stade.

Les abonnés concernés doivent donc patienter jusqu'à la résolution de cet incident, dont l'étendue exacte reste encore à préciser.