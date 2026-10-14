PV sur votre pare-brise : l'escroquerie au QR code qui vide les comptes bancaires

De nombreuses municipalités et services de gendarmerie multiplient les messages de précaution face à une escroquerie particulièrement rodée. Des escrocs déposent sur les essuie-glaces des voitures de petits papillons imprimés imitant à la perfection les avis d'information de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Un faux site officiel conçu pour récupérer vos données bancaires

Le document invite la victime à scanner un QR code pour régler une prétendue amende de stationnement payant. En suivant ce lien, le conducteur est redirigé vers une plateforme frauduleuse reproduisant l'interface des services publics. Les données de carte bancaire saisies sur la page sont immédiatement capturées par les fraudeurs.

Les bons réflexes pour éviter de vous faire piéger

Les forces de l'ordre rappellent qu'aucun document papier déposé sur un véhicule ne comporte de QR code de paiement direct. Les avis d'amende forfaitaire sont envoyés exclusivement par voie postale au domicile du titulaire de la carte grise ou restent consultables sur le site officiel ampar.gouv.fr. En cas de doute, aucun versement ne doit être effectué depuis un téléphone à partir d'un papier trouvé sur sa carrosserie.