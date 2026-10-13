Vinted change les règles, que devient votre argent si vous refusez les nouvelles conditions ?

Depuis le 5 octobre, Vinted demande à ses membres d’accepter de nouvelles conditions pour continuer à acheter et vendre. Selon les dispositions examinées par Selectra, le porte-monnaie passe progressivement de Mangopay à Vinted Pay, sans frais supplémentaires.

Le solde reste retirable en cas de refus

Refuser empêche de poursuivre les transactions, mais ne signifie pas perdre immédiatement l’argent disponible. Les conditions prévoient la possibilité de demander un transfert depuis l’ancien porte-monnaie Mangopay. Celui-ci doit ensuite être clôturé, avec une information préalable de l’utilisateur.

Les vendeurs qui ne souhaitent pas accepter doivent donc surveiller les notifications concernant cette fermeture et demander le retrait de leur solde disponible.

Un transfert progressif vers Vinted Pay

Pour ceux qui acceptent, l’accord autorise le transfert des fonds vers Vinted Pay et la clôture de l’ancien porte-monnaie. La bascule n’intervient pas forcément immédiatement. Vinted doit prévenir l’utilisateur avant le changement, puis lui confirmer sa réalisation.