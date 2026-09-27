Léon XIV à Lourdes : 200 000 fidèles attendus et une rencontre à huis clos avec des victimes de violences sexuelles

L’étape de Lourdes sera l’un des temps forts du déplacement français de Léon XIV.

Le pape doit d’abord célébrer une messe à 11h sur le parvis du sanctuaire, devant environ 200 000 fidèles. Parmi eux figurera Michelle Sabatté, doyenne des Pyrénées-Atlantiques, qui doit fêter ses 108 ans et effectuer spécialement le déplacement en ambulance.

Dans ce contexte marqué par la question des violences sexuelles dans l’Église, les mosaïques du prêtre slovène Marko Rupnik, accusé d’agressions sexuelles, ont été entièrement recouvertes sur la façade de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire.

Sept victimes reçues à huis clos

Léon XIV doit ensuite rencontrer sept victimes de violences sexuelles commises dans l’Église.

L’échange se déroulera à huis clos. Dans un communiqué, les participants ont indiqué que chacun s’exprimerait "en son nom propre, libre de sa parole, de ses convictions et de ses choix".

Parmi eux figurent Jean-Marie Delbos, victime de l’école Notre-Dame de Bétharram, Bertrand Virieux, victime du prêtre Bernard Preynat à Lyon, ainsi qu’une personne ayant accusé l’abbé Pierre et souhaitant conserver l’anonymat.

Cette sélection de sept personnes suscite toutefois des critiques de la part de plusieurs associations de victimes.

La fin de vie également au programme

Dans l’après-midi, vers 15h30, le pape doit rejoindre l’Accueil Notre-Dame, qui reçoit notamment des pèlerins malades ou en situation de handicap.

Léon XIV prévoit d’y évoquer la question de la fin de vie, un sujet sur lequel l’Église de France s’est fortement mobilisée alors que le Parlement a adopté un texte sur l’aide à mourir.

La journée doit s’achever vers 21h avec une procession aux flambeaux dans le sanctuaire.