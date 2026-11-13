Microsoft Outlook en panne, les difficultés se prolongent chez les utilisateurs

Impossible d’accéder à sa messagerie ou de se connecter à certains outils professionnels. Des utilisateurs d’Outlook et de Microsoft 365 ont rencontré d’importantes difficultés jeudi 12 novembre, avec des perturbations qui se sont prolongées pendant la nuit.

Dans un point publié vendredi à 5h19, Reuters rapportait que Microsoft cherchait toujours à améliorer la disponibilité de ses services. Le groupe avait constaté un rétablissement partiel, sans retour général à la normale confirmé dans ces dernières informations.

Outlook et des fonctions de Teams concernés

L’incident touche notamment Exchange Online, le service de Microsoft qui héberge les courriels, les calendriers et les contacts de nombreuses organisations.

Les difficultés peuvent concerner plusieurs moyens d’accès aux boîtes mail, notamment le navigateur, les logiciels de messagerie et les connexions mobiles. Certaines fonctionnalités d’autres outils Microsoft 365, dont Teams, sont également affectées lorsqu’elles dépendent d’Exchange Online.

Cela ne signifie pas que toutes les applications sont entièrement hors service. Microsoft précise que les fonctions ne reposant pas sur cette infrastructure peuvent rester opérationnelles.

Des serveurs devenus indisponibles

Dans ses communications sur l’incident, Microsoft a expliqué qu’un nombre important de serveurs étaient devenus indisponibles de façon inattendue. Les requêtes ont alors été reportées sur les équipements restants, augmentant leur charge.

Les équipes techniques ont entrepris de redémarrer des serveurs et de réorienter les connexions. Certains équipements remis en service pouvaient toutefois redevenir inaccessibles une fois sollicités.

Plus de 130 000 signalements concernant Outlook ont été enregistrés au pic aux États-Unis sur Downdetector, rapporte Reuters. Ce chiffre correspond à des déclarations d’incidents, et non à un décompte officiel des personnes touchées.

Où suivre le rétablissement ?

Les utilisateurs peuvent consulter la page officielle d’état des services Microsoft. Pour les comptes professionnels, les administrateurs disposent également d’informations dans le centre d’administration Microsoft 365.

L’état de l’incident pouvant évoluer rapidement, ces indications permettent de distinguer une panne générale d’une difficulté propre à un compte ou à une organisation.