Changement d'heure 2026 : c'est pour ce week-end, faudra-t-il avancer ou reculer sa montre ?

Une heure de sommeil supplémentaire en perspective. Ce week-end, la France métropolitaine va abandonner l'heure d'été pour retrouver l'heure d'hiver.

Le changement interviendra précisément dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, à 3 heures du matin. À cet instant, les horloges reculeront d'une heure : il sera donc de nouveau 2 heures.

Concrètement, la nuit sera plus longue d'une heure. En revanche, la tombée de la nuit paraîtra plus précoce en fin de journée.

Quels appareils faudra-t-il remettre à l'heure ?

Pour la plupart des Français, le changement se fera sans intervention particulière. Les smartphones, ordinateurs, tablettes et montres connectées se règlent généralement automatiquement, à condition que leurs paramètres soient correctement configurés.

Il faudra toutefois penser à modifier manuellement l'heure de certains équipements, notamment les réveils traditionnels, les montres classiques, les horloges murales ou encore les fours.

Certains véhicules et appareils électroniques plus anciens peuvent également nécessiter un réglage.

Si le passage à l'heure d'hiver permet théoriquement de dormir une heure supplémentaire, il peut aussi perturber temporairement l'horloge biologique. Les horaires de sommeil, de repas et l'exposition à la lumière demandent parfois quelques jours d'adaptation.

Le changement d'heure sera-t-il bientôt supprimé ?

Instauré en France dans les années 1970 pour réaliser des économies d'énergie, le changement d'heure fait régulièrement débat.

Depuis 1998, son calendrier est harmonisé au niveau européen : les horloges avancent le dernier dimanche de mars et reculent le dernier dimanche d'octobre.

En 2019, le Parlement européen avait pourtant voté en faveur de la suppression de ce dispositif, avec une application initialement envisagée à partir de 2021.

Mais cette réforme n'a jamais abouti. En 2026, l'alternance entre heure d'été et heure d'hiver reste donc en vigueur, et sa suppression n'est plus à l'ordre du jour pour le gouvernement français.

En attendant, une règle simple permet d'éviter les erreurs ce dimanche : en octobRE, on REcule d'une heure.